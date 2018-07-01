На востоке Афганистана произошел взрыв

В городе Джелалабаде в результате взрыва погибли 12 человек. Об этом сообщает TOLOnews.

По данным телеканала, при взрыве также пострадали 20 человек.

Как отмечается, ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.

По словам источников, инцидент произошел на фоне визита в город президента страны Ашрафа Гани.

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16 июня в Афганистане во время встречи представителей правоохранительных органов страны и членов группировки «Талибан» произошел взрыв.

Как отмечалось, инцидент произошел в городе Нангархар, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.