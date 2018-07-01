В Индии нашли повешенной семью из 11 человек

В столице Индии Дели обнаружили мертвой семью из 11 человек в их собственном доме, почти все они были повешены, сообщает Reuters.

Десять из одиннадцати жертв были найдены повешенными на перилах у потолка, с завязанными глазами, ртом и связанными за спиной руками. Как сообщили в полиции, погибших обнаружил сосед.

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По имеющейся информации, были найдены тела четырех мужчин и семерых женщин. Среди погибших есть как подростки, так и 75-летняя женщина — единственная из жертв, найденная на полу.

«Мы сможем сказать что-то о причинах смертей только после того, как получим результаты вскрытия», — сказал комиссар полиции северного района Дели Винит Кумар.

Отмечается, что две недели назад в магазине, который находится под домом семьи, произошла перестрелка. Однако в полиции заявили, что видимой связи между преступлениями не обнаружено.

Ранее сообщалось, что семью из США обнаружили мертвой в Мексике.