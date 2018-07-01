В МВД прокомментировали информацию о захвате заложников в супермаркете в Москве

В управлении МВД России по Москве прокомментировали информацию о захвате заложников в супермаркете на Большой Академической улице в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным полиции, мужчина удерживает в здании одного из сотрудников магазина.

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«Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в супермаркете на Большой Академической улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета, в скорую помощь поступила информация об одном пострадавшем.