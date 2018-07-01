Полицию Мэриленда предупреждали о намерениях подозреваемого в стрельбе в редакции газеты

Женщина, заявляющая о преследовании со стороны подозреваемого в стрельбе в Мэриленде Джеррода Рамоса, неоднократно предупреждала полицию о его намерении стать «следующим массовым стрелком». Об этом сообщает The Independent.

Как рассказала женщина, чье имя не называется, преследование Рамоса ее настолько напугало, что она уехала в другой штат. При этом она заявила, что насколько лет назад предупреждала полицию о том, что Рамос готовит массовое убийство.

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По имеющейся информации, подозреваемый в 2012 году подавал на иск на Capital Gazzette за распространение порочащих его сведений. Причиной иска стала публикация материала о деле, по которому Рамоса признали виновным в харассменте.

Также сообщается, что подозреваемый присылал множество угроз в твиттере, из-за чего даже было начато расследование. Однако в полиции заключили, что Рамос не представляет угрозы.

Отмечается, что стрельба в редакции Capital Gazzette, в результате которой погибли 5 сотрудников издания, стала самой смертоносной атакой такого рода на журналистов в истории США.

Ранее очевидец рассказал о подробностях стрельбы в редакции Capital Gazzette.