В США при нападении мужчины с ножом пострадали девять человек

В городе Бойсе в американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на обитателей жилого комплекса, говорится в сообщении городской полиции.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили девятерых пострадавших, они были направлены в больницу. 30-летний нападавший был задержан.

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Отмечается, что мужчина атаковал членов городского сообщества беженцев.

«Этот инцидент не является репрезентацией нашего общества, но это один злоумышленник, который напал на людей без причины», — заявил начальник полиции Бойса Уильям Боунс.

Ранее сообщалось, что в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе произошла стрельба, погибли пять человек.