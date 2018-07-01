Власти Бурятии объяснили возникновение дыма над Улан-Удэ

В Республиканском агентстве лесного хозяйства заявили, что дым, который висит над столицей республики Улан-Удэ, принесло из соседних регионов, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что в последние сутки в Бурятии происходило тушение девяти очагов лесных пожаров в Джидинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, а также в Тункинском национальном парке. Указывается, что в данный момент ликвидировано пять из девяти очагов возгорания, за сутки огонь смог пройти менее 30 га.

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«Необходимо отметить, что дым, который висит последние дни над центральной частью республики, и в том числе над городом Улан-Удэ – предположительно затянуло из соседних субъектов – Иркутской области и Красноярского края», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бурятии потушили все лесные пожары.