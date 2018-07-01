В Лас-Вегасе турбовинтовой самолет приземлился «на брюхо»

В международном аэропорту Лас-Вегаса Мак-Карран турбовинтовой самолет Beechcraft E-90 King Air приземлился с убранным шасси, пишет Las-Vegas Review Joyrnal со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Представитель аэропорта Кристин Крюз заявила, что никто из трех человек, находившихся на борту самолета, не пострадал. Отмечается, что из-за проблем с шасси самолет выполнил посадку неподалеку от основной взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно получило небольшие повреждения.

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Также Крюз отметила, что экипаж не уведомил представителей аэропорта о том, что собирается выполнить посадку без шасси.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина спрыгнул с самолета в США.