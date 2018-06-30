Во Франции нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру
В окрестностях Лиона нашли сбежавшего из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен кенгуру. Об этом пишет Le Progres.
По данным издания, кенгуру сбежал из зоопарка почти два месяца назад.
Как отмечается, жители окрестностей Лиона нашли животное на спортивной площадке.
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В настоящее время кенгуру вернули в зоопарк.
При этом к сородичам его пустят только через неделю.
Ранее сообщалось, что в Австралии кенгуру сломал челюсть охотнику.
Как отмечалось, инцидент произошел в районе Келлерберрин. Молодой человек со своим братом отправился на охоту, решив пострелять кенгуру.