В Пермском крае жителей обязали платить за дождь

Жители города Кунгур в Пермском крае обратили внимание на новую строчку в платежных документах за коммунальные услуги, пишет местное издание «Искра».

Речь идет о строчке «ОДН за сточные воды». Как рассказала жительница города, в управляющей компании объяснили, что плата взимается за воду, бегущую с крыш по водостокам и попадающую в канализацию. Ежемесячная стоимость «услуги» при этом составляет 7 руб.

Реклама

Начальник отдела по работе с населением кунгурского «Водоканала» Роза Сулейманова сообщила газете, что сбор абсолютно законен.

«Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, номер СЭД-46-09-24-12 и вступил в силу с 12 февраля. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему», — сказала Сулейманова.

По ее словам, сточные воды в канализации — это и дождевая вода, и последствия аварий во внутридомовых сетях. Сулейманова добавила, что плата будет взиматься круглый год.