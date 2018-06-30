На Украине из-за непогоды без света остались почти 400 городов и сел

Из-за сложных погодных условий на Украине без света остались 384 населенных пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как уточняется, из-за грозы и сильных порывов ветра 29 и 30 июня сработала система защиты линий электропередач, из-за чего и были обесточены города и села.

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«Обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, а именно: Днепропетровская - 157 н.п., Киевская - 104 н.п., Винницкая - 33 н.п., Полтавская - 26 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Запорожская - 14 н.п., Херсонская - 12 н.п., Черкасская - 10 н.п., Николаевская - 8 н .п. и Луганская - 5 н.п. », — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.