Теплоход сел на мель под Якутском

В Якутии теплоход сел на мель, на борту имеются пострадавшие. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Республиканский центр медицины катастроф.

Информация об инциденте поступила в 13.00 по местному времени (07.00 мск). Теплоход «Метеор» сел на мель в 135 км от Якутска по направлению к поселку Сангар.

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На борту судна находились около 50 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие с переломами и ушибами, точное количество пострадавших пока неизвестно.

К месту инцидента будет направлена медицинская бригада РЦМК.

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