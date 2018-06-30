МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу, 30 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«30 июня в Москве ожидается температура воздуха плюс 26… 28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Спасатели рекомендуют при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон — туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если сильный ветер застанет на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями.