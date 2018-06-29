Бастрыкин поручил создать группу по расследованию преступлений из-за врачебных ошибок
Глава Следственного Комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил создать совместную группу по расследованию преступлений, связанных с ошибками врачей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В пятницу, 29 июня, Бастрыкин провел совещание о вопросам развития Криминалистического центра.
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«Своим подчиненным Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях», — говорится в сообщении.
Также перед следователями была поставлена задача организовать своими силами возможность проведения сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам.
Ранее Бастрыкин рассказал о балансе возможностей следователя и прокурора в России.