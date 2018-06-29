Песков констатировал полную раскоординацию действий украинского и российского омбудсменов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ситуации с посещениями заключенных российским омбудсменом Татьяной Москальковой и ее украинской коллегой Людмилой Денисовой проблема заключается в раскординации их действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в ситуации с посещением заключенных наблюдаются проблема с синхронизации действий сторон.

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«Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что у Москальковой были проблемы во время посещения Киева, а Денисова прибыла на российскую территорию фактически без предварительного уведомления.

«Главным образом это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения», — сказал Песков.

Ранее Москалькова рассказала о состоянии украинского режиссера Олега Сенцова, которого она посетила в колонии.