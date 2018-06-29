Улюкаев и экс-генерал ФСБ Феоктистов встретились в суде по поводу возврата взятки в $2 млн

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев по видеосвязи примет участие в процессе, связанном с возвратом бывшему генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы министру в качестве взятки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Феоктистов сам приехал в суд для того, чтобы просить о возвращении денег. Улюкаев будет принимать участие в заседании по видеосвязи.

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«Суд постановил провести судебное заседание по заявлению (генерала Олега) Феоктистова в закрытом режиме для сохранения персональных данных заявителя», — заявила судья Лариса Семенова.

Ранее сообщалось, что Феоктистов обратился в суд о возврате $2 млн.