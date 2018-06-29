CNN: напавший на редакцию газеты в Аннаполисе обвинял ее в клевете

Подозреваемый в нападении на редакцию Capital Gazette в городе Аннаполис в 2012 году подавал на издание в суд за клевету. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, иск стрелка не был удовлетворен.

Как отмечается, напавший является жителем штата Мэриленд.

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Ранее сообщалось, что мужчина, который открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис, преднамеренно целил в сотрудников издания.

28 июня неизвестный открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией.