Белый дом прокомментировал стрельбу в редакции газеты в Аннаполисе

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировал стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис.

«Яростная атака на невинных журналистов, выполняющих свою работу, является нападением на каждого американца», — заявила Сандерс.

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По ее словам, Белый дом осуждает этот «чудовищный акт бессмысленного насилия».

Она также выразила свои соболезнования семья погибших и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что полиции установила личность мужчины, который открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette.

Как отмечалось, сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме стрелка.