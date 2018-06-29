Белый дом прокомментировал стрельбу в редакции газеты в Аннаполисе
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировал стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис.
«Яростная атака на невинных журналистов, выполняющих свою работу, является нападением на каждого американца», — заявила Сандерс.
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По ее словам, Белый дом осуждает этот «чудовищный акт бессмысленного насилия».
Она также выразила свои соболезнования семья погибших и пострадавшим.
Ранее сообщалось, что полиции установила личность мужчины, который открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette.
Как отмечалось, сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме стрелка.