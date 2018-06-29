NBC: полиция установила личность стрелка из Аннаполиса

Полиции города Аннаполис установила личность мужчины, который открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме стрелка.

При этом, как отмечает телеканал CBS News, стрелок намеренно повредил себе пальцы, чтобы его было труднее опознать.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила предполагаемое взрывное устройство в здании редакции Capital Gazette.