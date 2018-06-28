МАК собрал комиссию по расследованию инцидента с самолетом под Иркутском

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию, которая займется расследованием происшествия с самолетом Ан-2, который совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте комитета.

«28.06.2018 в районе Нижнеудинска произошло авиационное происшествие без человеческих жертв с самолетом Ан-2 RA-62524 ООО «Феникс». По имеющейся информации, на борту находились два члена экипажа и два летчика наблюдателя, воздушное судно получило повреждения. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что комиссия уже приступила к работе.