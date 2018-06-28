В Самаре эвакуировали несколько торговых центров

Очевидцы сообщили о том, что посетителей торговых центров «Космопорт», «Леруа Мерлен», «Гудок» и «Аврора» эвакуировали в Самаре, передает 63.ru.

«Около 19:45 (20.45 мск) по громкой связи сказали, что якобы поступил звонок о заминировании. Всех покупателей из «Леруа Мерлен» и других магазинов «Космопорта» вывели», — рассказал один из очевидцев.

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Отмечается, что примерно в то же время сотрудники экстренных служб приехали к зданиям торговых центров «Аврора» и «Гудок», которые были тщательно обследованы кинологами с собаками.

В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, отмечается, что эвакуация не была связана с пожарными сигнализациями.

Ранее в Самаре завершился футбольный матч Колумбии и Сенегала в рамках Чемпионата мира по футболу.