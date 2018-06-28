Жителей центральной России предупредили о дождях и грозах на выходных

Гидрометцентр опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в центральной части России.

Предполагаемое ухудшение погоды связано с влиянием холодного атмосферного фронта и приближением южного циклона.

В Брянской, Смоленской, Белгородской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской и других областях с 30 июня по 1 июля ожидаются дожди, грозы, местами град и усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре на выходных. По предварительным прогнозам, температура 1 июля поднимется не выше +20-22°С.