Названа причина пожара в ТЦ «Атриум»
Пожар в столичном торговом центре «Атриум» произошел из-за загорания утеплителя под крышей, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
«Происходило загорание утеплителя под кровлей здания», — сказал он.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание под кровлей торгового центра «Атриум» в центре Москвы.
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Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.
Также сообщалось, что спасатели проветривают здание торгового центра «Атриум» в центре Москвы после возгорания на кровле.