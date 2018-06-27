Названа причина пожара в ТЦ «Атриум»

Пожар в столичном торговом центре «Атриум» произошел из-за загорания утеплителя под крышей, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Происходило загорание утеплителя под кровлей здания», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание под кровлей торгового центра «Атриум» в центре Москвы.

Реклама

Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Также сообщалось, что спасатели проветривают здание торгового центра «Атриум» в центре Москвы после возгорания на кровле.