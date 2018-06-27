Россия не попала в рейтинг самых опасных для женщин стран

Россия не попала в рейтинг стран, опасных для проживания женщин, результаты которого опубликовал фонд Thomson Reuters.

По результатам опроса 550 экспертов, был составлен рейтинг из 10 стран, в которых женщины сталкиваются с большими рисками в сфере здравоохранения и культуры, дискриминации, соблюдением прав, а также сексуального и другого насилия.

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Первое место заняла Индия как самая опасная страна из-за рисков сексуального насилия в отношении женщин, а также торговли людьми, принудительного труда в семье, принудительных браков и сексуального рабства. Помимо этого, также отмечается феномен «кислотных атак» в Индии, отсутствие доступа к медицинской помощи, дискриминация на работе, невозможность заработка на жизнь, отсутствие доступа к образованию и нормальному питанию. Отмечается, что еще семь лет назад Индия стояла на четвертом месте в этом исследовании.

Со второго по десятое место занимают: Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США.

Соединенные Штаты попали на десятое место рейтинга и стали единственной западным государством в числе опасных для женщин стран. Попадание в рейтинг связано с распространением с 2017 года движения #Metoo против сексуальных домогательств.

Ранее в Индии разработали план по борьбе с секс-рабством.