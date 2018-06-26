В Кремле намерены выяснить подробности ситуации с Примаковым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены выяснить детали ситуации, в которой оказался российский тележурналист Евгений Примаков, которому отказали во въезде на Украину, передает РИА «Новости».

«Мы видели новости, но пока не знаем деталей, поэтому я ничего не могу сказать. То есть мы не знаем, что стало основанием для этого, на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем этой информацией. Но мы обязательно осведомимся», — заявил Песков.

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Ранее начальник отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич сообщил о подготовке ноты протеста в украинское внешнеполитическое ведомство в связи с инцидентом.

Сам Примаков заявил, что не намерен оспаривать решение украинских властей.