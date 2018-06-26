В Уфе судья очертила свой стол солью во время заседания

В Уфе судья Наиля Идиатова насыпала в зале заседаний дорожки из соли, а вокруг своего стола сделала соляное кольцо. Об этом сообщает местный портал ProUfu.

Отмечается, что объяснить, зачем во время заседания суда на полу понадобились соляные дорожки, судья отказалась.

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По рассказам очевидца Рамили Саитовой, когда она попыталась сделать фото всего зала заседания вместе с судьей, на нее кто-то напал, вырывал телефон из рук и стал его ломать.

«Это оказался пристав. При этом хватал за грудь. Я была в шоке», - рассказала Саитова.

Как сообщает РИА «Новости», руководство Ленинского районного суда Уфы пообещало разобраться в ситуации.

Инцидент произошел во время рассмотрения иска от жителей села Иглино, требующих отменить положительные заключения госэкспертизы проектной документации завода «Кроношпан» и результаты инженерных изысканий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионерка купила центнер соли «про запас».