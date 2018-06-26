Путин поручил упростить предоставление видов на жительство иностранцам, знающим русский

Российский президент Владимир Путин дал поручение МВД и Минтруда по поводу упрощения процедуры предоставления видов на жительство иностранным гражданам, которые владеют русским языком и намерены работать на российской территории. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что ведомства должны исполнить данное поручение до 31 августа этого года. За его исполнение отвечают глава МВД Владимир Колокольцев, а также министр труда Максим Топилин.

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«Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ… принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство», — говорится в тексте документа.

Как уточняется, при необходимости возможно внесение изменений в законодательство страны.

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