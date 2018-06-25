Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата

Киевские полицейские нашли похищенного сына дипломата из Ливии. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

Уточняется, что у мужчины обнаружили незначительные телесные повреждения.

«Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления», — сообщил начальник киевской полиции.

Ранее сообщалось, что в полдень 25 июня двое неизвестных насильно посадили в автомобиль сына финансового аташе ливийского посольства в Украине.