Навальному на год продлили испытательный срок по делу «Кировлеса»

Симоновский суд Москвы продлил на год испытательный срок Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что испытательный срок продлен до 8 июля 2019 года. Кроме того, Навального обязали четыре раза в месяц отмечаться во ФСИН.

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Как отмечается, Навальный просил отложить заседание, заявил отвод сначала адвокату по назначению, потом судье. Тем не менее все ходатайства были отклонены.

В августе 2017 года суд продлил Навальному до 30 декабря 2020 года испытательный срок по делу »Ив Роше».