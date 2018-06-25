Охранника караоке-клуба в Москве ударили ножом из-за отказа впустить трех неизвестных

Трое неизвестных нанесли ножевое ранение охраннику караоке-клуба на северо-востоке столицы после того, как он отказался впустить их в заведение. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ночь на воскресенье, 24 июня, в полицию поступило сообщение о том, что охранник караоке-клуба «312», расположенного на ул. Широкая, д. 12, получил ножевое ранение в живот», — сказал источник.

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По данным источника, ранения получил 22-летний уроженец Киргизии, который работает гардеробщиком-охранником в заведении. Сообщается, что у него произошел конфликт с тремя неизвестными азиатской внешности. Отмечается, что охранника госпитализировали.

В данный момент полиция разыскивает подозреваемых. По данным правоохранительных органов, нападавшие были одеты в темные спортивные костюмы с белыми полосками, все трое были в кепках.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете в Москве.