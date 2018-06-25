Устроившие стрельбу у колледжа в Назрани скрылись на трех автомобилях, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что в результате стрельбы пострадали два человека, они госпитализированы в больницу, их состояние удовлетворительное.

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«Лица, открывшие стрельбу и ранившие двух человек, скрылись на трех автомобилях отечественного производства. Сейчас проводятся мероприятия по их розыску и задержанию», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Назрани произошла стрельба неподалеку от колледжа. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, между молодыми людьми произошел конфликт.