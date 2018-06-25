На южном участке салатовой ветки метро произошел сбой в движении поездов

В московском метро было прервано движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере организации.

Отмечается, что сбой в движении от станции «Марьино» до станции «Зябликово» произошел из-за инцидента с пассажиром. Подробности не сообщались, но в метрополитене призвали пассажиром пользоваться общественным транспортом.

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«Службы мосметро прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения на южном участке Люблинско-Дмитровской линии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время движение поездов восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что на серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов.