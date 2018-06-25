Полиция задержала 30 человек после взрыва в столице Эфиопии

Полиция Эфиопии задержала 30 человек после взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом пишет Borkena со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в частности, правоохранительные органы страны задержали подозреваемых в создании «пробелов в обеспечении безопасности».

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Как отмечается, также были задержаны 8 полицейских и помощник комиссара города Аддис-Абебе.

Ранее сообщалось, что число раненных в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек.

Как отмечалось, в Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера.