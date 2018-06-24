Источник сообщил о задымлении в здании Центробанка

В одном из зданий Центрального банка России в районе Беговой произошло задымление. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«В здании Центробанка на ул. Правды, д. 6, стр. 1 произошло задымление на первом этаже. Проводится проверка помещений», — сказал он.

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В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России подтвердили проведение проверки по указанному адресу, не уточнив подробностей.

Ранее в Москве из офиса компании «Атомэнергопроект» были эвакуированы более 600 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации.

До этого в июне эвакуировали ТЦ в Марьиной роще из-за короткого замыкания.