Москвичам пообещали жару на следующей неделе

В столице на следующей неделе столбики термометров поднимутся до +29°С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Со вторника, 26 июня, вернется аномальная жара: днем до 26-29 градусов тепла», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что к утру понедельника, 25 июня, в столице дождевые облака рассеются, и днем температура воздуха составит 22-25°С тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили «желтый» уровень опасности в Москве.

Как отмечалось, Гидрометцентр обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья, где сохранил «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.