Туристам на ряде пляжей индийского Гоа запретили делать селфи

Спасательные службы индийского штата Гоа определили на пляжах зоны, в которых запрещено делать селфи, передает РИА «Новости».

Уточняется, что частное спасательное агентство Drishti Marine, назначенное местными властями, определило 24 зоны вдоль побережья, где селфи запрещены. Решение было принято после того, как несколько туристов утонули во время фотографирования.

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«В этих зонах будут стоять таблички с надписью «селфи запрещены». На эти таблички вскоре будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а что нельзя делать в Гоа», — заявил исполнительный директор агентства Рави Шанкар.

Ранее в Германии молния ударила в двух девушек в момент, когда они делали селфи.