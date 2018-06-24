В движении поездов в туннеле под Ла-Маншем произошел сбой

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В компании Eurotunnel сообщили о сбое в движении поездов, который произошел в туннеле под Ла-Маншем. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере организации.

Отмечается, что движение поездов в туннеле, который соединяет Европу и Соединенное Королевство, было приостановлено из-за сбоя в электроснабжении.

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«Наш сервис временно приостановлен из-за сбоя питания на нашем французском терминале», — говорится в твите.

Уточняется, что к решению проблемы были привлечены техники организации, которым удалось устранить неполадку.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Британии помощь со строительством моста через Ла-Манш.