В движении поездов в туннеле под Ла-Маншем произошел сбой
В компании Eurotunnel сообщили о сбое в движении поездов, который произошел в туннеле под Ла-Маншем. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере организации.
Отмечается, что движение поездов в туннеле, который соединяет Европу и Соединенное Королевство, было приостановлено из-за сбоя в электроснабжении.
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«Наш сервис временно приостановлен из-за сбоя питания на нашем французском терминале», — говорится в твите.
Уточняется, что к решению проблемы были привлечены техники организации, которым удалось устранить неполадку.
Ранее сообщалось, что Россия предложила Британии помощь со строительством моста через Ла-Манш.