В Петербурге подсчитали количество выпускников на празднике «Алые паруса»

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В состоявшемся в «Санкт-Петербурге» фестивале выпускников «Алые паруса» поучаствовали свыше 45 тыс. человек из более чем 30 регионов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Северной столице в ночь с 23 на 24 июня.

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Ведущими на празднике были Иван Ургант и Даша Александрова. Кроме того, перед выпускниками выступали Quest Pistols Show, Alekseev, «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу и рэпер Баста. После полуночи участникам показали мультимедийное шоу. После этого в акватории Невы появилась бригантина с алыми парусами.

Ранее иностранные фанаты поделились впечатлениями от «Алых парусов».