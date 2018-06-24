Генсек ООН осудил взрыв в Эфиопии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом сообщается на официальном сайте генсека.

«Антониу Гутерреш передает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, генсек ООН также осудил взрыв в столице Эфиопии.

Ранее сообщалось, что число раненных в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек.

Как отмечалось, в Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера.