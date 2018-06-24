В Британии более 100 тысяч человек вышли на марш против Brexit

В столице Великобритании более 100 тыс. человек приняли участие в митинге против выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, на марш протеста в Лондоне приехали люди со всей страны.

Как отмечается, в акции приняли участие представители различных социальных слоев, в частности, и те кто до этого голосовал за выход из ЕС.

Реклама

Ранее сообщалось, что МВД Великобритании опубликовало предложения по статусу проживающих в стране граждан Евросоюза после Brexit.

Как отмечалось, граждане ЕС, которые проживают в Великобритании более пяти лет, смогут получить статус постоянного резидента.