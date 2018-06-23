В Москве прошли ливни с градом

Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, 23 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения очевидцев.

Уточняется, что в районе станции метро «Савеловская» прошел сильный ливень, местами вода затопила дороги. Кроме того, на столичные улицы обрушился крупный град, диаметр которого на «глаз» был около одного сантиметра.

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Ранее Гидрометцентр России обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья, где сохранил «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.

Также сообщалось, что на территории Московской области 24 июня ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.

В МЧС призвали в непогоду не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.