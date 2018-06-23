Спортивный самолет совершил жесткую посадку в Каунасе

Двухместный спортивно-тренировочный самолет Як-52 совершил жесткую посадку на аэродроме в литовском Каунасе, передает РИА «Новости» со ссылкой на единый центр помощи Литвы.

«В субботу, в 13.53 по номеру 112 единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе, на аэродроме Алексотас, рухнул самолет Як-52», --говорится с в сообщении.

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В самолете находилось два человека.

Позже выяснилось, что самолет не упал, а получил повреждения во время аварийной посадки. Во время инцидента пострадала пилот Рита Эриксонене, которая управляла самолетом. Мужчина, находившийся в кабине пилота, не пострадал. Причины инцидента пока неизвестны.

Ранее источник в экстренных службах Воронежской области рассказал о крушении легкомоторного самолета, в результате которого пилот скончался.