При взрыве на митинге в Эфиопии пострадали более 80 человек

Эфиопские власти уточнили данные о пострадавших в результате взрыва на митинге в Аддис-Абебе, передает Reuters.

По имеющимся данным, из-за взрыва во время митинга в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда пострадали по меньшей мере 83 человека, погибших нет.

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«В результате атаки в эфиопской столице ранены 83 человека, однако никто не погиб, хотя ранее сообщалось другое», — заявил генсек правительства Фитсума Арега.

Уточняется, что речь идет об атаке гранатой, которая якобы была брошена в трибуну. На ней выступал Абия Ахмед.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера.