Посол России заявил о возможной встрече с Юлией Скрипаль

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российские дипломаты ожидают встречи с Юлией Скрипаль, которая была отравлена в британском Солбсери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом он сказал в интервью RT.

Яковенко отметил, что российская сторона до сих пор не получила ответа на вопросы о ходе расследования отравления.

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«Мы настаиваем на этом (на предоставлении консульского доступа. — «Газета.Ru»). Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что британский принц Чарльз посетит Солсбери, где были отравлены Скрипали.