В Москве задержан мужчина, откусивший своему знакомому половину носа во время ссоры

На юге столицы полиция задержала мужчину, который во время ссоры избил своего знакомого и откусил ему половину носа, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.

По данным источника, вечером 28 мая в полицию позвонил 23-летний житель Москвы, который сообщил о конфликте между ним и его знакомым, который приехал из Смоленской области.

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«В ходе ссоры мужчина избил потерпевшего руками, а также откусил ему половину носа», — сказал источник.

Отмечается, что в результате розыскных мероприятий на месте происшествия был задержан 21-летний подозреваемый. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, попытавшегося застрелить мать с сыном.