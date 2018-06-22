Савченко оставили под арестом

Суд в Киеве оставил под арестом депутата Верховной рады Надежду Савченко, передает РИА «Новости».

Ранее Савченко была арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Рады. В мае суд продлил срок содержания под стражей до 13 июля.

«Мера пресечения осталась без изменения, то есть под стражей остается Надежда Савченко», — заявил корреспондент телеканала в эфире.

Ранее сообщалось, что Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила помиловать 66 заключенных в России украинцев. Также она рассказала о своей готовности отбыть 22 года тюремного заключения в России.