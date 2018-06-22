Москалькова получила украинскую ноту о невозможности посещения Вышинского консулом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от МИДа копию украинской ноты с отказом в допуске российского консула к руководителю портала РИА «Новости» — Украина Кириллу Вышинскому, передает РИА «Новости».

17 мая 2018 года Вышинский был арестован судом Херсона на 60 дней без возможности внесения залога, его содержат в Херсонском СИЗО. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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«Наш МИД запрашивал министерство иностранных дел Украины, разрешение посетить консулом России Вышинского. Мы получили отказ, мы получили из МИДа России копию этого отказа — ноты Украины России», — сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что Москалькова посетит Вышинского 23 июня.