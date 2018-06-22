В саду возле парламента Японии проросла конопля

В саду на территории парламента Японии нашли ростки нелегальной в стране конопли, сообщает «Би-би-си».

Четыре ростка запрещенного растения вырвали после того, как их случайно обнаружил посетитель. Отмечается, что их возраст был около двух месяцев.

Каким образом они выросли на территории законодательного органа неизвестно. Официальный представитель японского парламента предположил, что семена конопли мог занести ветер или птицы.

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Через некоторое время в парламент нанесут еще один визит, чтобы убедиться, что растение было полностью уничтожено и его семян не осталось.

Конопля в Японии находится под запретом, за ее хранение даже в небольших количествах японцам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что производитель конопли стал спонсором австрийского футбольного клуба.