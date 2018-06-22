В США сообщили об участившихся случаях сексуального насилия в самолетах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило об участившихся случаях сексуального насилия на борту самолетов, сообщает The Washington Post.

Как рассказал Дэвид Родски, специальный агент ФБР, такие случаи, как правило, происходят во время долгих ночных перелетов, и их количество «растет с каждым годом пугающими темпами».

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«По статистике это случается редко. Однако очень важно предупредить путешественников о возможной опасности», — считает он.

По данным ФБР, в 2014 году пассажиры авиакомпаний сообщили о 38 случаях сексуального насилия, а в 2017 году — о 63. Однако реальных случаев, когда жертвы не обратились в полицию, больше.

Пол Хадсон, президент организации пл защите прав пассажиров считает, что многие жертвы не заявляют о случившемся из-за неотлаженой системы сообщения о преступлениях на борту.

В подобном случае на земле пострадавший звонит в службу спасения. Когда же все происходит в воздухе, жертва насилия должна обратиться к бортпроводнику, тот, в свою очередь, сообщить капитану воздушного судна, капитан — связаться с землей и так далее. На это уходит слишком много времени.

Ранее сообщалось, что власти Австралии собираются провести общенациональное расследование из-за домогательств на рабочем месте.