В Германии полиция эвакуировала Кельнский собор из-за «подозрительного человека»

В Германии правоохранительные органы эвакуировали Кельнский собор из-за «подозрительного человека». Об этом пишет Bild.

Отмечается, что 20-летний молодой человек, который является выходцем из Восточной Европы, привлек к себе внимание, так как его поведение отличалось от поведения других посетителей собора. Он несколько раз входил и выходил из здания, а также припарковал свой автомобиль недалеко от входа в месте, где запрещена парковка.

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По данным полиции, он также ползал на коленях. Инцидент произошел с утра, служба в 9.00 (10.00 мск) была отменена. В 11.30 (12.30 мск) собор был снова открыт. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Лондоне правоохранительные органы эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после того, как мужчина заявил о бомбе.