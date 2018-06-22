В Москве появится памятник Солженицыну

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился до конца 2018 года установить в городе памятник писателю Александру Солженицыну. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэра.

Отмечается, что памятник будет находиться между домами №11 и 13 по улице Александра Солженицына. Возведение монумента будет профинансировано российским представительством Русского благотворительного Фонда Александра Солженицына.

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Ранее в Мосгордуме предложили поставить памятник режиссеру Станиславу Говорухину.

«Наверняка можно и в Москве, и, уверен, там, где он родился. Я думаю, что одесситы захотят в память о нем что-то оставить в своем потрясающем городе», — поделился Герасимов.

Он также назвал смерть Говорухина «огромной горечью и утратой», а самого режиссера — талантливейшим, порядочным, остроумным и деликатным человеком.